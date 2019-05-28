Британская корона представила миру русские сокровища

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 20:33
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Выставка «Сокровища России» и «Junwex Premium». Екатеринбург, яйцо фаберже, выставка сокровища россии
Великобритания владеет императорскими яйцами фирмы «Фаберже»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Издание «Слово» выпустило книгу «Русские сокровища британской короны». В ней собраны все российские драгоценности, которыми владеет Великобритания.

«В королевской коллекции нет произведений русского искусства допетровского времени. Хотя производство и материалы были российскими, эти предметы нельзя рассматривать как чисто национальное явление, поскольку в имперский период Россия не была изолирована от Европы», — приводит Forbes Life выдержку из книги.

Британские короли обратили внимание на российские ценности в начале XIX века. Сокровищница короны пополнялась монументальными малахитовыми вазами, произведенными Демидовскими заводами, столами из самоцветов и позолоченной бронзы, редкой мебелью с фамильными гербами, эксклюзивными наборами посуды и военной формой.

Также Великобритания владеет императорскими пасхальными яйцами фирмы «Фаберже», которые принадлежали Николаю II и его супруге Александре Федоровне. В 1989 году королева Елизавета II впервые разрешила взять эти драгоценности из британской сокровищницы, чтобы временно выставить их в Оружейной палате Кремля.

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