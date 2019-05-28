Британская корона представила миру русские сокровища

Издание «Слово» выпустило книгу «Русские сокровища британской короны». В ней собраны все российские драгоценности, которыми владеет Великобритания.
«В королевской коллекции нет произведений русского искусства допетровского времени. Хотя производство и материалы были российскими, эти предметы нельзя рассматривать как чисто национальное явление, поскольку в имперский период Россия не была изолирована от Европы», — приводит Forbes Life выдержку из книги.
Британские короли обратили внимание на российские ценности в начале XIX века. Сокровищница короны пополнялась монументальными малахитовыми вазами, произведенными Демидовскими заводами, столами из самоцветов и позолоченной бронзы, редкой мебелью с фамильными гербами, эксклюзивными наборами посуды и военной формой.
Также Великобритания владеет императорскими пасхальными яйцами фирмы «Фаберже», которые принадлежали Николаю II и его супруге Александре Федоровне. В 1989 году королева Елизавета II впервые разрешила взять эти драгоценности из британской сокровищницы, чтобы временно выставить их в Оружейной палате Кремля.