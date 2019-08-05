В Гидрометцентре назвали сроки возвращения лета

Тепло в центральную часть России придет во второй половине недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Прикаспийский циклон, который, вливаясь в общую циклоническую систему над Уралом, удержит холодную погоду в центре России в первой половине наступившей недели», — рассказала эксперт в интервью «Российской газете».
В Свердловской области ожидаются грозы во вторник и на выходных, к концу недели температура поднимется до плюс 26 градусов.
В Челябинской области синоптики прогнозируют незначительное похолодание в середине недели до плюс 17 градусов. К выходным оно сменится дождями, температура вырастет до 24 градусов тепла.
В Курганской области в середине недели похолодает до 18 градусов тепла. В конце недели столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов, возможны сильные дожди с грозами.
Тюменскую область ждет похолодание до плюс 17-19 градусов. Такая же температура установится на Ямале, однако к выходным столбик термометра опустится до плюс 10 градусов. Ожидается холод и в Югре: в начале недели температура воздуха будет держаться в районе плюс 24 градусов, но к концу недели упадет до плюс 15.
В Пермском крае на неделе ожидаются кратковременные осадки и похолодание до плюс 14-16 градусов. К концу недели осадки прекратятся, воздух прогреется до плюс 19 градусов.
Ранее сотрудник Института физики атмосферы РАН «URA.RU» заявил, что холодное лето и теплая зима теперь будут всегда. За изменениями, вызванными глобальным потеплением, последуют всплески смертей, наводнения и пожары.