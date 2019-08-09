Активисты штаба Алексея Навального опубликовали в интернете базу данных своих сторонников. В открытом доступе оказались имена, телефоны, адреса, а также паспортные данные свыше трех тысяч человек. Предполагается, что их призывали участвовать в митингах и протестных акциях.
«Запусти допом призыв Окси на завтра. И мне скинь базу актива для таргета (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)», — написал в общем чате telegram-канала «Московская команда Навального» некий Никита Махно, а после разместил файл с базой данных. В ней оказались данные более 3200 человек. Скриншот переписки появился telegram-канале «Товарищ майор».
Опрошенные «URA.RU» люди из базы пояснили агентству, что никакого отношения к Навальному они не имеют и на митинги их не призывали. Многие высказали версию, что публикация их данных в открытом доступе является провокацией. Некоторые добавили, что планируют обратиться в полицию.
Один из номеров, опубликованный в базе, принадлежит журналисту «Медиазоны» Дмитрию Швецу. В разговоре с «URA.RU» он пояснил, что указанное имя и дата рождения верные. «Сторонником Навального я не являюсь и никогда не участвовал ни в каких акциях», — подчеркнул Швец. На своей странице в Facebook он предположил, что базу данных разместили представители правоохранительных органов и отметил, что там есть данные других журналистов.
Связаться с пресс-секретарем Алексея Навального Кирой Ярмыш не удалось. Представитель блогера на звонок агентства не ответила. По известным телефонам штаба Алексея Навального в Москве трубку также никто не взял.
10 августа в Москве состоится согласованная столичными властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие пройдет на проспекте Сахарова. 27 июля и 3 августа в столице прошли незаконные акции протеста, которые окончились столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.