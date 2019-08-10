Российским студентам посоветовали забыть о «Википедии»

Интернет-энциклопедии в Минкомсвязи не доверяют
Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин призвал студентов перестать пользоваться интернет-энциклопедией Wikipedia. По мнению замминистра, это грозит несдачей экзаменов.
«Не пользуйтесь „Википедией“, получите двойку», — предупредил Волин студентов на форуме «Территория смыслов». «Потому что „Википедия“ — это точно не проверенная информация», — добавил заместитель министра. Его цитирует РИА «Новости».
Волин уточнил, что владелец сайта — американская некоммерческая организация, а материалы в интернет-энциклопедии исправляются «в интересах различных лиц», пишет издание argumenti.ru
Русская версия Wikipedia появилась в 2001 году. За день на ней появляется около 250 новых статей. Всего их более полутора миллионов.