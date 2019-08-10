Российским студентам посоветовали забыть о «Википедии»

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Ноутбуки, интернет, блогер, интернет, студент, компьютер
Интернет-энциклопедии в Минкомсвязи не доверяютФото: unsplash.com

Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин призвал студентов перестать пользоваться интернет-энциклопедией Wikipedia. По мнению замминистра, это грозит несдачей экзаменов.

«Не пользуйтесь „Википедией“, получите двойку», — предупредил Волин студентов на форуме «Территория смыслов». «Потому что „Википедия“ — это точно не проверенная информация», — добавил заместитель министра. Его цитирует РИА «Новости».

Волин уточнил, что владелец сайта — американская некоммерческая организация, а материалы в интернет-энциклопедии исправляются «в интересах различных лиц», пишет издание argumenti.ru

Русская версия Wikipedia появилась в 2001 году. За день на ней появляется около 250 новых статей. Всего их более полутора миллионов.

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