Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Страна будет отмечать День народного единства
Из-за празднования Дня народного единства в первую неделю ноября россияне будут отдыхать три дня. Об этом сообщили в Роструде.
«В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим», — рассказали ТАСС в ведомстве. Там уточнили, что праздник выпадает на понедельник, а значит, выходные продлятся три дня — с субботы 2 ноября по понедельник 4 ноября включительно.
Следующими после ноябрьских будут новогодние праздники. Выходные составят восемь дней — с первого по восьмое января, напоминает «Национальная служба новостей».