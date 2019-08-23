Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

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День народного единства 2014. Тюмень, митинг, молодежь, флаг россии
Страна будет отмечать День народного единстваФото: Николай Бастриков © URA.RU

Из-за празднования Дня народного единства в первую неделю ноября россияне будут отдыхать три дня. Об этом сообщили в Роструде.

«В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим», — рассказали ТАСС в ведомстве. Там уточнили, что праздник выпадает на понедельник, а значит, выходные продлятся три дня — с субботы 2 ноября по понедельник 4 ноября включительно.

Следующими после ноябрьских будут новогодние праздники. Выходные составят восемь дней — с первого по восьмое января, напоминает «Национальная служба новостей».

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