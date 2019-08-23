С начала осени россиян ждут важные изменения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Главные новости пятницы, 23 августа:

Президент России Владимир Путин сделал важное заявление о военных испытаниях США. Глава РФ поручил подготовить ответ на действия Америки и высказался о том, как Россия отреагирует на новую гонку вооружений. Военный эксперт уверен: «холодная война» между Россией и США переходит в активную фазу. Разбираемся, что на самом деле означает заявление Путина.

В России утвердили новый размер прожиточного минимума. Об этом говорится в приказе Минтруда. Читайте, во сколько в стране оценили минимальный набор товаров и услуг для населения.

В начале осени в России произойдет ряд изменений. Они повлияют на жизнь многих россиян, особенно пенсионеров, автомобилистов, студентов и родителей детей-дошкольников. У нас — полный список нововведений.

Многодетным семьям в России не хватает денег. Около половины из них не могут покупать еду, одежду и даже оплачивать коммунальные услуги. На все, кроме авто и квартиры, деньги есть только у 16% семей с тремя и более детьми.

Росстат составил «карту» российских регионов с самыми богатыми и бедными чиновниками. Выяснилось, что средняя зарплата госслужащих разнится от 18 до 133 тысяч рублей. Бывший министр экономики РФ объяснил, от чего это зависит. Он также заявил, что российские чиновники высокого уровня должны хорошо зарабатывать.

России угрожают смертельные эпидемии тропических лихорадок из-за опасных комаров. Эпидемиологи бьют тревогу — достаточно одного укуса насекомого, чтобы началась вспышка эпидемии, которая охватит весь регион. Правда, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко с ними не согласен. Он говорит, что ситуация под контролем.

Говорят, «Атомстройкомплекс» будет спонсировать свердловскую оппозицию, глава Ямала впервые покажет жену, а врио губернатора Алексей Текслер готовит отставки «токсичных мэров». Все подробности в традиционных пятничных «Инсайдах» — там есть, что почитать.