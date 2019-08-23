Экс-министр экономики объяснил, почему у чиновников высокие зарплаты

Российские чиновники в некоторых регионах страны получают высокие зарплаты из-за целого ряда факторов. А те регионы, в которых чиновники получают довольно небольшие зарплаты, чаще всего являются дотационными. Об этом «URA.RU» заявил бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
«Огромные зарплаты чиновников на Ямале и в ХМАО связаны с тем, что это северные территории, в которых для государственных и муниципальных служащих действуют определенные надбавки. На севере УрФО это нормальная ситуация, там много получают и работники коммерческого сектора. А вот регионы, в которых чиновники получают сравнительно небольшие зарплаты, чаще всего являются дотационными и зависят от субсидий федерального центра. Это, например, можно сказать о Курганской области, экономикой которого фактически напрямую управляет Минфин РФ во главе с Антоном Силуановым», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом агентства.
Ранее Росстат опубликовал исследование, в котором ведомство назвало российские регионы с самыми богатыми и бедными чиновниками. Согласно выводам экспертов, Ямало-Ненецкий автономный округ оказался лидером среди российских регионов по зарплатам чиновников. Вторую строчку в рейтинге заняла ХМАО-Югра. В топ-10 регионов России с самыми низкими зарплатами чиновников попал еще один регион УрФО — Курганская область. Регионом с самыми бедными чиновниками в стране оказалась Псковская область.