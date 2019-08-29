Актер Числов умер спустя пару дней после посвященного ему эфира у Малахова

За несколько дней до смерти актер Александр Числов отказался от еды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Актер Александр Числов скончался на 55-м году жизни из-за обострения пневмонии. Об этом сообщил его близкий друг Денис Сердюков.

«Александр Числов скончался 29 августа в 8:30 утра по Москве в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках», — цитирует Сердюкова портал Teleprogramma.pro. Сообщается, что Числова госпитализировали 16 августа.

Незадолго до смерти Числова близкие родственники артиста в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказали, что накануне госпитализации Числов внезапно переписал свое жилье на племянницу Светлану, затем перестал есть и жил с подозрением, что кто-то пытается его отравить. Однако, по мнению Сердюкова, эта подозрительность может быть связана с психическим расстройством, которое стремительно развилось у артиста.

Ранее стало известно, что через несколько дней голодовки врачи убедили Числова нормально питаться, однако состояние артиста было очень плохим, уточняет «Дни.ру».