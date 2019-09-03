Сам Михаил Шуфутинский призывает людей отмечать 3 сентября Фото: скриншот видео с YouTube, канал Михаил Шуфутинский

Жительница Калининграда Лера Лунева испекла пряники, посвященные творчеству российского шансонье Михаила Шуфутинского. Девушка изготовила сладости с портретом певца, а также с изображениями рябины и календаря, о которых музыкальный исполнитель поет в своей песне «Третье сентября».

«Напекла и раскрасила пряники для тех, кто в секте. Если вдруг вы тоже отмечаете день, когда горят костры рябин, и хотите сахарного Шуфутинского в этот особенный день, пишите мне скорее», — написала в Facebook Лунева.

Ранее Шуфутинский записал видеообращение к своим поклонникам и призвал их готовиться к этой знаменательной дате. По традиции ежегодно в преддверии 3 сентября в интернете распространяют прославленный хит артиста и шутки, основанные на его содержании.