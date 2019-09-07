СМИ: новейший Boeing не прошел тестовые испытания

Во время испытания у лайнера сломалась дверь
Новый Boeing 777X не прошел испытания при повышенных нагрузках. Компания, проводившая проверку, приостановила тест из-за технических неполадок. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на представителя корпорации.
«Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ произошедшего, и команда проводит работу по выявлению причин», — цитирует сотрудника компании телеканал 360. В результате во время теста оторвалась дверь самолета.
Испытания были частью сертификации и проходили под контролем американского управления гражданской авиацией (FAA), уточняет Nation News.