Российские банки придумали, как помочь официантам

Перевести чаевые официанту можно на личный счет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российские банки выпустят сервисы для электронных чаевых, чтобы помочь официантам. Специальные системы также готовят ресторанные холдинги.

Сейчас некоторые клиенты переводят чаевые сразу на личные счет официанту, а кто-то — заранее снимает деньги в банкомате. Однако все больше посетителей пользуются безналичным расчетом, что снижает официантам шанс получить чаевые.

В связи с этим «Русский стандарт», «Сбербанк» и «Тинькофф» развивают системы электронных чаевых. «Отдельную систему электронных чаевых разрабатывает и холдинг „Росинтер ресторантс“ (управляет сетями „Планета суши“, „IL Патио“, „Шикари“, TGI Fridays, Costa Coffee)», — пишет «Коммерсант». Все это должно помочь официантам получать чаевые в случае, если клиент расплачивается картой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в прошлом году российская туристка заплатила за обед в швейцарском кафе более 7700 франков (около полумиллиона рублей). При этом реальная стоимость обеда составила 23,7 франка. Вернуть огромные «чаевые» женщине не удалось.