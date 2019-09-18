ФСБ ввела режим контртеррористической операции в российском регионе

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Информацию о режиме КТО подтвердили в ФСБФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кабардино-Балкарской Республике введен режим контртеррористической операции (КТО). В ФСБ уже подтвердили данную информацию.

Сообщается, что режим КТО введен на части территории Чегема. «С 5:00 в городе Чегеме, на части его территории, веден режим контртеррористической операции», — цитирует ТАСС источник в ФСБ. Предположительно, это связано с обнаружением в частном доме членов религиозно-экстремистской группировки.

Ранее стало известно, что за минувший год ФСБ и МВД выявили террористов в 17 регионах России.

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