Нейрохирург усомнился в уровне врачей, которые лечат Заворотнюк

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк лечится не у самых лучших специалистовФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Специалист «Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко» (НМИЦ) Николай Коновалов выразил сомнения в компетентности сотрудников частной московской клиники, где в данный момент проходит лечение артистка Анастасия Заворотнюк. А условия в больнице он сравнил с отелем.

«По сути это хорошая гостиница. <…> Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо», — заявил Коновалов изданию «Комсомольская правда». В то же время он добавил, что хорошие условия также являются важным фактором.

До того, как Заворотнюк поехала лечиться в Германию, где ей удалили опухоль мозга, она обращалась в НМИЦ, но не стала доверять проведение операции российским врачам. Причем пройти лечение в государственном медицинском центре она могла абсолютно бесплатно. Позже артистка вернулась из-за границы и легла в частную клинику.

Ранее PR-директор артистки Марина Потапова сообщила, что у Заворотнюк есть шансы на выздоровление, передает агентство Nation News. В среду вечером звезда сериала «Моя прекрасная няня» пришла в сознание, после чего ее перевели из реанимации в палату терапевтического отделения, сообщает RT.

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