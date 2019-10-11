Россияне уменьшили ежедневные траты

Граждане РФ сократили расходы в начале осени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне уменьшили повседневные траты в сентябре. Расходы граждан сократились на 3,6% по сравнению с августом.

«В сентябре россияне продолжили прошлогоднюю тенденцию и сократили свои повседневные расходы на 3,6%, достигнув апрельского значения», — передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2018 года траты увеличились на 13,4%.

Осеннее снижение трат является сезонным, пояснил президент «Ромира» Андрей Милехин. По его словам, это связано с тем, что в августе расходы увеличиваются из-за подготовки к началу учебного года.

Ранее сообщалось, что 46% россиян отказываются от отпусков, чтобы сэкономить средства, передает «Национальная служба новостей». 29% экономят на походах в театры и кино, а 27% на лечении и здоровье.