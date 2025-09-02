Путин провел встречу с премьером Пакистана

Президент России Владимир Путин в Пекине провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Встреча состоялась в государственной резиденции «Дяоюйтай» в рамках официального визита российского лидера в Китай.
«Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами», — сказал глава РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Путина отметил, что российская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества и выразил надежду, что Пакистан преодолеет все сложности, с которыми страна столкнулась из-за катастроф и катаклизмов. В ходе переговоров глава РФ также пригласил премьер-министра Шахбаза Шарифа посетить Россию с официальным визитом в ноябре этого года.
Премьер-министр Пакистана, в свою очередь, отметил положительную динамику двусторонних отношений и заявил, что будет рад приехать в Москву. Он подчеркнул, что отношения между государствами только улучшаются благодаря личной заинтересованности российского президента и что Исламабад настроен на дальнейшее укрепление связей с Москвой. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Визит Владимира Путина в Китай стартовал 31 августа. В ходе поездки российский лидер уже принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а также планирует принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Безлюдные улицы находятся под пристальным надзором полицейских, какая обстановка в столице КНР за день до парада — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.