Путин оценил боеспособность ядерной триады России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом комплексе «Авангард»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доля современных вооружений в оснащенных ядерным оружием войсках России (так называемая ядерная триада) достигла 82%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны страны.

«Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%», — сказал он. По словам президента, в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже поступает новый гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону, передает RT.

Ранее Россия впервые испытала в Арктике гиперзвуковое оружие. «Кинжал» — новейшая российская разработка, включающая в себя самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, впервые нанесла удар по наземной цели.

Ядерная триада — стратегические вооруженные силы государства, оснащенные ядерным оружием; включают в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.

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