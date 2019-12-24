Путин оценил боеспособность ядерной триады России

Доля современных вооружений в оснащенных ядерным оружием войсках России (так называемая ядерная триада) достигла 82%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны страны.
«Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%», — сказал он. По словам президента, в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже поступает новый гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону, передает RT.
Ранее Россия впервые испытала в Арктике гиперзвуковое оружие. «Кинжал» — новейшая российская разработка, включающая в себя самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, впервые нанесла удар по наземной цели.
Ядерная триада — стратегические вооруженные силы государства, оснащенные ядерным оружием; включают в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.