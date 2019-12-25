МИД раскрыл возможный ответ России на санкции США

Россия может расширить список американцев, которым будет запрещено въезжать на территорию РФ. Такие меры могут принять в качестве ответа на санкции американцев против «Северного потока-2». Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябиков.
Политик отметил, что ограничения будут касаться тех американцев, кто активно продвигает политику санкций в отношении России. «Те, кто проявлял наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации и других санкционных инициатив, узнают об этом, когда будут запрашивать соответствующую визу», — заявил в интервью «Интерфаксу» Рябиков.
Он отметил, что возможные ограничения не коснутся американского бизнеса и инвесторов из США.
Ранее стало известно, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил разработать ответные меры на санкции США против «Северного потока-2». При этом Медведев подчеркивал, что строительство газопровода будет завершено вне зависимости от каких-либо санкций, напоминает телеканал RT.