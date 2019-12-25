МИД раскрыл возможный ответ России на санкции США

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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ сделал заявление по новым санкциям СШАФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия может расширить список американцев, которым будет запрещено въезжать на территорию РФ. Такие меры могут принять в качестве ответа на санкции американцев против «Северного потока-2». Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябиков.

Политик отметил, что ограничения будут касаться тех американцев, кто активно продвигает политику санкций в отношении России. «Те, кто проявлял наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации и других санкционных инициатив, узнают об этом, когда будут запрашивать соответствующую визу», — заявил в интервью «Интерфаксу» Рябиков.

Он отметил, что возможные ограничения не коснутся американского бизнеса и инвесторов из США.

Ранее стало известно, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил разработать ответные меры на санкции США против «Северного потока-2». При этом Медведев подчеркивал, что строительство газопровода будет завершено вне зависимости от каких-либо санкций, напоминает телеканал RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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