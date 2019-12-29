28 декабря 2019

Школьник в Приморье лишился ноги из-за несвоевременной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 04.08.2016 , капельница, больница
Подростка не смогли вовремя перевезти из больницыФото: Pixabay.com

В Приморском крае 15-летний школьник лишился ноги из-за врачебной халатности. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в начале июля. По версии следствия, сотрудники Территориального центра медицины катастроф не смогли вовремя перевезти подростка из местной больницы. «[Это] повлекло несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и ампутацию нижней конечности пациента», — говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников центра по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность). В ведомстве отметили, что расследование продолжается, в частности, устанавливаются лица, чьи действия стали причиной произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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