Школьник в Приморье лишился ноги из-за несвоевременной помощи

Подростка не смогли вовремя перевезти из больницы Фото: Pixabay.com

В Приморском крае 15-летний школьник лишился ноги из-за врачебной халатности. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в начале июля. По версии следствия, сотрудники Территориального центра медицины катастроф не смогли вовремя перевезти подростка из местной больницы. «[Это] повлекло несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и ампутацию нижней конечности пациента», — говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников центра по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность). В ведомстве отметили, что расследование продолжается, в частности, устанавливаются лица, чьи действия стали причиной произошедшего.