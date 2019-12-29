С губернаторов спросят за перенос рабочего дня с 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Сегодня 29 декабря, воскресенье. Собрали для вас главные тексты недели:

Еще два года назад президент России Владимир Путин заметил, что в интернете не хватает позитивного и нравственного контента. Он просил исправить ситуацию, и за дело наконец взялись. Теперь с молодежью будут говорить на другом языке, а на создание веселых мемов, видео и публикаций потратят 3 миллиарда рублей.

Минтруда РФ испортило подарок, который 41 губернатор сделал своим подчиненным. Министерство потребовало объяснений от чиновников за отмену рабочего дня 31 декабря. Теперь служащим придется писать личное заявление о переносе выходного, а это десятки тысяч человек. Отдельно предстоит решить вопрос с выплатами.

В середине декабря в Москве возбудили уголовное дело против беглого банкира Германа Горбунцова. Его подозревают в мошенничестве активов убитого пять лет назад миллиардера Александра Минеева. Но достать бизнесмена непросто: он живет в Лондоне и недосягаем для российских силовиков. Также есть версия, что у банкира связи в полиции. Несмотря на множество громких уголовных дел, в которых светился Горбунцов, он всегда проходил лишь свидетелем.

История с опросом вокруг места для храма в Екатеринбурге едва не обернулась подкупом горожан. Местные власти планировали повлиять на ход голосования, объявив, что протестный сквер все равно облагородят как подарок. Позже от идеи отказались. Битва за сквер позади, однако ее до сих пор вспоминают в кабинетах чиновников. Участник ключевых совещаний рассказал, почему.

Позор с организацией конкурса на эмблему Универсиады-2023 становятся все масштабнее. Еще вчера обсуждали, что пиаром мероприятия займется неизвестная московская компания, а сегодня глава исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов опроверг информацию. Агентство, которое выбрали для реализации проекта, не хочет заниматься контрактом и перебрасывает работу на субподряд. Выделенные деньги пройдут через три компании, а в итоге попадут к тагильчанам.

В предновогодний период чиновников всегда балуют подарками. Власти постоянно обсуждают, что и кому вручили на этот раз. Традиция не новая, но теперь в коробки упаковывают другие вещи. Рассказываем, как за последние 25 лет изменились сюрпризы для чиновников.