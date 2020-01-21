В Донецке застрелили замкомандира спецназа ДНР

Обстоятельства происшествия пока не установлены Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Донецке застрелили командира полка спецназначения внутренних войск МВД ДНР с позывным «Грин». Трагедия произошла вечером 20 января, пишут argumenti.ru со ссылкой на начальника пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова.

В своем Twitter Безсонов отдал дань памяти военному и отметил, что благодаря его личному участию в спецоперациях удалось сохранить не одну сотню жизней. «Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!» — написано в твите Безсонова.

Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее СМИ приводили слова киевского политического эксперта, который рассказал, что нужно сделать, чтобы прекратить войну в Донбассе. Михаил Погребинский выразил уверенность, что мира можно достичь с помощью «большого компромисса».