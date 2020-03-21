В России заработал портал ДоступВсем.рф, на котором собраны предложения от ведущих российских компаний. Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента в рамках акции #МыВместе предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома.
«На портале „Доступ всем“ мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах. А при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране», — говорится на сайте. Кроме того, там можно получить дистанционные консультации врачей.
Россияне могут выбрать подходящий им ресурс в нескольких разделах. Можно получить образовательные услуги, найти книги, журналы, кино, музыку чтобы скрасить свой досуг. Также на портале можно воспользоваться доставкой продуктов. Всего к акции подключились около 100 компаний и ресурсов, в их числе — Яндекс, Mail.ru, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант закрытия Москвы на фоне распространения коронавируса не рассматривается. 20 марта из столичной инфекционной больницы выписали еще четырех россиян — двух мужчин и двух женщин, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.
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