У сборной России по футболу украли форму

В Москве обокрали склад сборной России по футболу. Об этом заявили представители Российского футбольного союза (РФС).
«Неизвестные проникли на склад футбольной сборной России в Москве и похитили экипировку на крупную сумму», — передает Nation News слова представителей.
Неизвестные похитили майки, шорты, сланцы, подтрусники и сетку с мячами. О произошедшем уже сообщили в правоохранительные органы. По информации представителей РФС, ущерб составил порядка трех миллионов рублей. Однако в организации подчеркнули, что на российской сборной хищение экипировки не скажется. Игроков обеспечат всем необходимым.
Ранее сообщалось, что из-за переноса чемпионата Европы по футболу презентация обновленного комплекта формы сборной России откладывается на неопределенный срок. РФС также объявил о временной приостановке всех футбольных матчей на территории РФ до 31 мая. Соответствующее решение принято в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает «Национальное агентство новостей».
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