Платить за сдачу анализов должен работодатель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работодатели не имеют права заставлять сотрудников делать тесты на коронавирус за их счет перед выходом на работу. Об этом URA.RU рассказал юрист Павел Бабиков.

«В Трудовом кодексе предусмотрены медосмотры по определённым категориям, но и те делаются за счет работодателя, а обязательная сдача анализов законом вообще не предусмотрена. Поэтому работодатель не имеет права заставлять сотрудника делать анализы для допуска на работу, тем более за его счет», — рассказал URA.RU Бабиков.

В случае, если работника все-таки не допускают на работу без сдачи теста на COVID-19, работодатель не имеет права уволить сотрудника и обязан платить ему зарплату. «Если вас не допускают до работы, и вы сидите дома, вам все равно должны платить. При возникновении каких-либо споров, суд встанет на вашу сторону. Кроме того, если ваши права нарушаются, нужно помнить о возможности обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру», — заключил эксперт.

Ранее эксперты рассказывали о преимуществах удаленной работы. Так, по словам эксперта ВНИИ труда, доктора экономических наук Ольги Забелиной, главный плюс удаленки в том, что работник не привязан к конкретному рабочему месту и может находить вакансии в регионах с более высокой зарплатой.

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