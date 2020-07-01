На чердаке подмосковной многоэтажки нашли тела трех подростков

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Ранее сообщалось, что в начале июня на Урале скончался 15-летний школьник , надышавшийся газа. Медики не смогли ему помочь. В СКР началась проверка.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проверку начала прокуратура. Рен ТВ сообщает, что погибшим было 16 и 18 лет. По данным телеканала, рядом с телами молодых людей нашли шприцы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин гибели детей.

«На чердачном помещении 23-этажного жилого дома […] обнаружены тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В Люберцах на чердаке 23-этажного дома обнаружили тела трех подростков. Об этом заявили в ГСУ СК по Московской области.

На место выехали следователи и криминалисты, рядом с телами нашли шприцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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