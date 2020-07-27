Медсестра обнаружила новый редкий симптом коронавируса

после появления симптома тест на коронавирус дал положительный результат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Австралии обнаружен новый редкий симптом коронавируса — ноющее ощущение в ногах. Его описала медсестра отделения неотложной помощи Королевской Мельбурнской больницы Эмили Моррис.

«Примерно полторы недели назад Эмили начала испытывать необычное ноющее ощущение в ногах. Долгие часы, проведенные на ногах, означали, что она привыкла к усталости ног, поэтому она сразу же поняла, что это нечто другое и рассказала своему руководителю», — пишет британское издание Mirror.

Ее отстранили от обязанностей и протестировали на коронавирус. Через сутки пришел положительный результат. В беседе с ABC женщина призналась, что пока чувствует себя не хорошо, но госпитализация ей не требуется.