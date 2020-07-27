Медсестра обнаружила новый редкий симптом коронавируса

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, коронавирус
после появления симптома тест на коронавирус дал положительный результат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Австралии обнаружен новый редкий симптом коронавируса — ноющее ощущение в ногах. Его описала медсестра отделения неотложной помощи Королевской Мельбурнской больницы Эмили Моррис.

«Примерно полторы недели назад Эмили начала испытывать необычное ноющее ощущение в ногах. Долгие часы, проведенные на ногах, означали, что она привыкла к усталости ног, поэтому она сразу же поняла, что это нечто другое и рассказала своему руководителю», — пишет британское издание Mirror.

Ее отстранили от обязанностей и протестировали на коронавирус. Через сутки пришел положительный результат. В беседе с ABC женщина призналась, что пока чувствует себя не хорошо, но госпитализация ей не требуется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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