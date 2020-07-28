В NASA предупредили о приближении к Земле огромного астероида

Отмечается, что в следующий раз астероид 2009 PQ1 появится вблизи Земли в 2137 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Астероид диаметром до 200 метров приближается к Земле. Об этом сообщили в национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Астероид 2009 PQ1 максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c», — передает пресс-служба NASA. Отмечается, что в следующий раз астероид появится вблизи Земли 2137 году. Астероид был открыт в августе 2009 года, он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, чьи орбиты пересекают земную.

В феврале этого года вблизи Земли пролетел астероид диаметром до одного километра. Его падение на планету может вызвать глобальную катастрофу, однако, по словам ученых, такие события происходят раз в миллион лет. Другое небесное тело все же упало на Землю, передает «Утро.ру».