Вице-президент гильдии продюсеров России погиб в Крыму

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в крымском поселке Новый Свет. Об этом журналистам рассказал в пятницу источник в региональном правительстве.
«В Крыму при посещении поселка Новый Свет погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Проходя по знаменитому туристическому маршруту „Тропа Голицына“, он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью», — приводит ТАСС слова собеседника.
По его словам, в Крым Глухов приезжал по работе. Он собирался выступить перед молодыми кинематографистами, которые собрались на профильном форуме, проходящим рядом с Судаком.
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