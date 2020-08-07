Вице-президент гильдии продюсеров России погиб в Крыму

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Виктор Глухов сорвался со скалы, пишет ТАСС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в крымском поселке Новый Свет. Об этом журналистам рассказал в пятницу источник в региональном правительстве.

«В Крыму при посещении поселка Новый Свет погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Проходя по знаменитому туристическому маршруту „Тропа Голицына“, он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью», — приводит ТАСС слова собеседника.

По его словам, в Крым Глухов приезжал по работе. Он собирался выступить перед молодыми кинематографистами, которые собрались на профильном форуме, проходящим рядом с Судаком.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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