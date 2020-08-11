11 августа 2020
10 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 12 августа. Учебный год начнется с ограничениями, курганские школы помогут отремонтировать власти ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Восточный. Курган, крыша, ремонт крыши, крыша дома, капремонт
Крыши домов в Шадринске не успели отремонтировать в срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 сентября немного изменятся правила учебного процесса — в Кургане не успевают отремонтировать дороги, а в Шадринске дома — ямальские власти помогут с ремонтом школ и детсадов. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:

Школьники региона будут учиться по новым правилам

В Кургане срывается ремонт дорог

Из-за коммунальной аварии в Кургане закроют движение транспорта

Жители Шадринска пожаловались на ремонт крыш в период дождей

Школы и детсады области помогут отремонтировать власти Ямала

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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