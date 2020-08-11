Крыши домов в Шадринске не успели отремонтировать в срок
С 1 сентября немного изменятся правила учебного процесса — в Кургане не успевают отремонтировать дороги, а в Шадринске дома — ямальские власти помогут с ремонтом школ и детсадов. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 августа — в обзоре URA.RU:
Школьники региона будут учиться по новым правилам
- В школах региона учебный год начнется с 1 сентября в традиционном формате, но с некоторыми нововведениями. В частности, ученики будут находиться в одном классе в течение дня и в школах будут запрещены массовые мероприятия.
В Кургане срывается ремонт дорог
- Во дворах города до сих пор не начали обновление дорожного полотна, из-за чего программа по формированию комфортной городской среды срывается. По этому поводу власти начали предъявлять претензии подрядчикам.
Из-за коммунальной аварии в Кургане закроют движение транспорта
- С 14 августа в Кургане из-за коммунальной аварии перекроют участок улицы Кирова. Движение автотранспорта там будет перекрыто до 16 августа.
Жители Шадринска пожаловались на ремонт крыш в период дождей
- Жители Шадринска рассказали URA.RU, что при капремонте домов подрядчики разобрали крыши, и теперь их заливает дождями. При этом сроки завершения ремонта уже истекли — они должны были закончиться 20 июля.
Школы и детсады области помогут отремонтировать власти Ямала
- Правительство ЯНАО выделит Курганской области 350 миллионов рублей на ремонт школ и детских садов. Субсидию выделят в рамках соглашения между правительствами двух регионов.
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