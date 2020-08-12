Филипп Киркоров перенес заболевание бессимптомно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что переболел коронавирусом. Эстрадный артист отметил, что перенес заболевание бессимптомно и никого не заразил.

«Да, [заболевание COVID-19] было, но прошло. Бессимптомно», — рассказал Киркоров изданию «Подъем». Он уточнил, что соблюдал режим самоизоляции две недели, а после того, как сделал повторный тест на коронавирус, получил отрицательный результат. Музыкальный исполнитель также добавил, что его родные не заразились.

По информации СМИ, Киркоров мог заразиться коронавирусной инфекцией во время выступления на белорусском фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» в середине июля. Там он, как сообщает портал, периодически снимал маску.

Одним из первых среди звезд российской эстрады в конце марта коронавирусом заразился певец Лев Лещенко. Позднее с подозрением на COVID-19 в больницу в Коммунарке был доставлен исполнитель Игорь Николаев. Причем до этого оба артиста присутствовали на вечеринке, посвященной дню рождения сестры композитора Игоря Крутого, напоминает « Царьград ».

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