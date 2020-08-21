Тихановская отказалась от участия в новых президентских выборах

Тихановская не хочет участвовать в новых выборах президента Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не планирует баллотироваться в президенты в случае проведения повторных выборов.

«Нет, я не планирую сама [выдвигаться на пост]», — сказала она в интервью одному из белорусских телеканалов (цитата РИА «Новости»).

Тихановская покинула Беларусь практически сразу после президентских выборов 9 августа. По информации Центризбиркома, за нее проголосовало 10,1% избирателей, за действующего президента Александра Лукашенко — 80,1%, пишет RT. Самой Тихановской предложили стать «переходным президентом». Кроме этого, она заявила о готовности стать национальным лидером и сотрудничать с Россией. Сегодня, 21 августа, Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, дала пресс-конференцию. На ней она заявила, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать себя в безопасности, пишет RT. Тем временем МИД Литвы запретил въезд действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в страну, передает агентство Nation News.

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