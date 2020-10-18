2 ноября на Землю может упасть небольшой астероид, сообщил Нил Тайсон Фото: Роскосмос

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю 2 ноября. Об этом предупредил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час. Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал Тайсон на своей странице в Instagram. Ученый добавил, что в силу своих размеров астероид не несет какой-либо опасности. Поэтому, уверен Нил, если в 2020 году и наступит конец света, то точно «не по вине вселенной».

В Соединенных Штатах президентские выборы пройдет 3 ноября, в ряде регионов уже началось досрочное голосование. Действующий лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его оппонентом станет кандидат от демократов Джо Байден.