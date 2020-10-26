Историк назвал упущенный СССР момент для спасения страны

Правителям СССР не хватило дальнозоркости для внедрения новых технологий Фото: Илья Московец © URA.RU

Деградация советской номенклатуры в середине 1960-х годов привела к тому, что СССР упустил «момент истины», когда можно было спасти страну за счет вложений в передовые научные проекты. Об этом рассказал кандидат исторических наук, директор Центра русских исследований МосГУ Андрей Фурсов.

Фурсов в интервью «Ленте.ру» рассказал, что главной проблемой Советского союза было то, что «по линии производственных отношений мы отрицали марксизм», а «по линии производительных сил у нас была примерно та же система, что и при капитализме — индустриальная». Историк полагает, что для рывка в будущее стране нужно было стремиться от «антикапитализма к посткапитализму», а для этого потребовалось бы развивать научные технологии и внедрять передовые разработки, в том числе вести учет плановой системы с помощью ЭВМ. Политбюро ЦК КПСС, по словам историка, вместо этого приняло 1968 и 1973 годах решение о том, что на «такие передовые разработки нельзя тратить деньги».

Историк отмечает, что даже при отказе властей от внедрения ЭВМ, в 80-х годах прошлого столетия отечественная электроника еще «дышала в спину американской». Однако бизнесмены сделали ставку на ввоз компьютеров из США, и в те времена неплохо нажились на этом бизнесе.