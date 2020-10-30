Трамп: США разгромили фашизм и коммунизм

Соединенные Штаты Америки одержали победу в двух мировых войнах, а также «разгромили фашизм и коммунизм». С таким заявлением в пятницу выступил американские президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин.
«Мы опираемся на американских героев, которые пересекали океаны, заселили континент, покорили дикую природу, проложили железные дороги, возвели высокие небоскребы, одержали победу в двух мировых войнах, разгромили фашизм и коммунизм и превратили Америку в единственную величайшую страну в истории мира», — приводит ТАСС слова Трампа.
Ранее, как напоминает RT, Пентагон разместил на своём сайте презентацию, в которой назвал основные вехи Второй мировой войны. При этом роль СССР в разгроме Третьего рейха была представлена в негативном контексте, а США и Великобритания были представлены как страны, победившие нацизм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала это сообщение «фальсификацией, издевательством над здравым смыслом и переписыванием истории».
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