В Тюмени сократили бюджет на ремонт и содержание дорог Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Администрация Тобольска будет бороться с уличными торговцами — сокращен бюджет на ремонт дорог — родители школьников недовольны условиями дистанционного обучения — видный тюменский ученый ушел из жизни. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

В Тобольске начали борьбу с уличной торговлей

Власти Тобольска начали проводить рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.

Сокращены средства на ремонт дорог в Тюмени

В Тюмени на 2,2 млрд рублей сокращены расходы по содержанию и ремонту дорог. Уменьшение финансирования произойдет по 10 из 20 муниципальных программ.

Родители школьников недовольны дистантом

Родители тюменских старшеклассников жалуются на низкий уровень организации дистанционного образования в школах. По их мнению, департамент образования должен был обеспечить условия для онлайн-обучения.

Количество безработных увеличилось

В 2020 году более чем в два раза выросло количество безработных тюменцев. Об этом сообщает департамент труда и занятости региона.

Скончался известный тюменский ученый

На 89-м году жизни скончался профессор, заслуженный деятель науки России, консультант кафедры переработки нефти и газа Тюменского индустриального университета Ромен Магарил. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.