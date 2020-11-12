12 ноября 2020
11 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 13 ноября. В Тобольске будут бороться с уличной торговлей, урезан бюджет на строительство дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы в начале зимы. Тюмень, укладка асфальта, дорога, дорожные работы
В Тюмени сократили бюджет на ремонт и содержание дорог Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Администрация Тобольска будет бороться с уличными торговцами — сокращен бюджет на ремонт дорог — родители школьников недовольны условиями дистанционного обучения — видный тюменский ученый ушел из жизни. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

В Тобольске начали борьбу с уличной торговлей

  • Власти Тобольска начали проводить рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.

Сокращены средства на ремонт дорог в Тюмени

Родители школьников недовольны дистантом

  • Родители тюменских старшеклассников жалуются на низкий уровень организации дистанционного образования в школах. По их мнению, департамент образования должен был обеспечить условия для онлайн-обучения.

Количество безработных увеличилось

Скончался известный тюменский ученый

  • На 89-м году жизни скончался профессор, заслуженный деятель науки России, консультант кафедры переработки нефти и газа Тюменского индустриального университета Ромен Магарил. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...