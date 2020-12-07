Регионы РФ накроют аномальные морозы

В европейской части России установятся морозы, которые будут ниже нормы на 5-7 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Похолодание ожидается и в других регионах РФ.
«В центре Европейской России температуры будут на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Вильфанда. По его словам, в регионе установится морозная и солнечная погода. Это связано с пришествием в регион мощного антициклона.
По данным сервиса Gismeteo, в Екатеринбурге после 7 декабря температура воздуха будет снижаться. К 14 декабря она опустится до -14 градусов, поднимется ветер до 12 метров в секунду. В Челябинске и Перми скорость ветра будет ниже, но температура воздуха достигнет -21 градуса. В Кургане и Тюмени после 7 декабря похолодает до -17. В ЯНАО и ХМАО похолодает до -21 с ветром до 20 метров в секунду.
Ранее синоптики центра погоды «Фобос» прогнозировали похолодание в России. По их словам, жителям уральских и сибирских регионов стоит ждать морозов.
Подписывайтесь на URA.RU в