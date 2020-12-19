Эксперт назвал профессии пенсионеров, претендующих на индексацию

Пенсию могут добавить вахтерам, сторожам и уборщицам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пенсионеры, работающие вахтерами, сторожами, дворниками и курьерами, смогут расчитывать на индексацию пенсий. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предположил, что заслуживают внимания властей те пожилые люди, у которых низкая пенсия и низкая зарплата.

«Бывают абсолютно кричащие ситуации, когда пенсия и зарплата человека не дотягивают в сумме даже до прожиточного минимума (около 11 тысяч рублей), и вот тут индексация крайне необходима», — отметил специалист в разговоре с «Московским комсомольцем».

Зубец считает, что индексацию также нужно проводить работающим на пенсии врачам, медсестрам, учителям, а также тем, кто выполняет социально значимые функции. «Но им, скорее, надо повышать зарплату, а не пенсию», — говорит финансист.

Между тем старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заявила, что работающие пенсионеры являются большой головной болью для властей, как с финансовой, так и моральной точки зрения. «Раз пройден возрастной ценз или отсечка по стажу, пенсии положены, и точка. Соответственно, положены и индексации наравне с остальными. Какой смысл в том, чтобы расставлять работающих пенсионеров по ранжиру в плане индексации пенсий, определять какие-то градации — кому жизненно необходимо, а кто обойдется? Я вижу только один резон: влезть к гражданам в карман и детально посчитать, сколько там денег», — заявила Бодрова.

Во время пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин заявил, что можно выделить отдельные категории пенсионеров, которые «смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства». По его словам, это пенсионеры, работающие на должностях, на которые другие «не очень-то и стремятся».

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по ХМАО ранее сообщили, что, а дополнительные отчисления из фонда могут рассчитывать пожилые граждане, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, учащиеся в школах, или дети-студенты очных отделений.