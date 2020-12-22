22 декабря 2020

Пахмутову и Добронравова госпитализировали с коронавирусом

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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанемобиль, машина реанимации, реанимация
Народных артистов СССР доставили в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больницу с диагнозом коронавирус попали композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов. Как сообщила знакомая супругов, чувствуют они себя нормально.

«Легендарные авторы популярных советских песен госпитализированы в ЦКБ и чувствуют себя нормально», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова близкой знакомой супружеской четы.

«Аргументы недели„отмечают, что в ноябре Александре Пахмутовой исполнился 91 год. Ее муж Николай Добронравов также месяц назад отметил день рождения, ему сейчас 92 года. В браке народные артисты СССР живут уже 64 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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