Пахмутову и Добронравова госпитализировали с коронавирусом

В больницу с диагнозом коронавирус попали композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов. Как сообщила знакомая супругов, чувствуют они себя нормально.
«Легендарные авторы популярных советских песен госпитализированы в ЦКБ и чувствуют себя нормально», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова близкой знакомой супружеской четы.
«Аргументы недели„отмечают, что в ноябре Александре Пахмутовой исполнился 91 год. Ее муж Николай Добронравов также месяц назад отметил день рождения, ему сейчас 92 года. В браке народные артисты СССР живут уже 64 года.
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