В аэропорту Тамбова введены ограничения на прием и выпуск самолетов

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Мера принята для обеспечения безопасности полетов
Мера принята для обеспечения безопасности полетов Фото:

В аэропорту Тамбова временно введен режим ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Тамбовском аэропорту, как и в ряде других региональных воздушных гаваней, связаны с повышенной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аналогичные меры ранее были введены в аэропортах Нижнекамска, Казани, Саратова и Пензы. Временные ограничения приводят к задержкам и отменам рейсов. Например, вылет рейса N4 883 по маршруту Пермь — Калининград был отложен на девять часов, а рейсы N4 508 Челябинск-Сочи и N4 507 Сочи-Челябинск задержаны на восемь часов из-за ограничений, введенных в Самаре.

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В аэропорту Тамбова временно введен режим ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера принята для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в Тамбовском аэропорту, как и в ряде других региональных воздушных гаваней, связаны с повышенной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аналогичные меры ранее были введены в аэропортах Нижнекамска, Казани, Саратова и Пензы. Временные ограничения приводят к задержкам и отменам рейсов. Например, вылет рейса N4 883 по маршруту Пермь — Калининград был отложен на девять часов, а рейсы N4 508 Челябинск-Сочи и N4 507 Сочи-Челябинск задержаны на восемь часов из-за ограничений, введенных в Самаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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