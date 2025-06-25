В аэропорту Тамбова введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова временно введен режим ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в Тамбовском аэропорту, как и в ряде других региональных воздушных гаваней, связаны с повышенной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аналогичные меры ранее были введены в аэропортах Нижнекамска, Казани, Саратова и Пензы. Временные ограничения приводят к задержкам и отменам рейсов. Например, вылет рейса N4 883 по маршруту Пермь — Калининград был отложен на девять часов, а рейсы N4 508 Челябинск-Сочи и N4 507 Сочи-Челябинск задержаны на восемь часов из-за ограничений, введенных в Самаре.
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