Российские военнослужащие ненадолго подняли котенка в воздух с помощью разведывательного мультикоптера. Соответствующее видео опубликовал военный эксперт Чингис Дамбиев.
На кадрах, размещенных в telegram-канале Дамбиева запечатлено, как военнослужащий аккуратно переносит дрон с сидящим на нем серым котенком и осторожно размещает устройство на ящике с боеприпасами. Для создания более реалистичной атмосферы мужчина имитировал звук работающих двигателей беспилотника. Сам Дамбиев добавил к видеоролику подпись «Кот пилот».
Ранее в Белгородской области нашли кота по кличке Мишка, который предупреждает жителей о появлении беспилотников. Заметив дрон, он сразу бежит в дом, сигнализируя хозяйке, передает «360.ru».
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