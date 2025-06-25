Российские военные показали полет котенка на беспилотнике. Видео

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Котенка посадили на дрон и подняли невысоко в воздух
Котенка посадили на дрон и подняли невысоко в воздух Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие ненадолго подняли котенка в воздух с помощью разведывательного мультикоптера. Соответствующее видео опубликовал военный эксперт Чингис Дамбиев.

На кадрах, размещенных в telegram-канале Дамбиева запечатлено, как военнослужащий аккуратно переносит дрон с сидящим на нем серым котенком и осторожно размещает устройство на ящике с боеприпасами. Для создания более реалистичной атмосферы мужчина имитировал звук работающих двигателей беспилотника. Сам Дамбиев добавил к видеоролику подпись «Кот пилот». 

Ранее в Белгородской области нашли кота по кличке Мишка, который предупреждает жителей о появлении беспилотников. Заметив дрон, он сразу бежит в дом, сигнализируя хозяйке, передает «360.ru».

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Российские военнослужащие ненадолго подняли котенка в воздух с помощью разведывательного мультикоптера. Соответствующее видео опубликовал военный эксперт Чингис Дамбиев. На кадрах, размещенных в telegram-канале Дамбиева запечатлено, как военнослужащий аккуратно переносит дрон с сидящим на нем серым котенком и осторожно размещает устройство на ящике с боеприпасами. Для создания более реалистичной атмосферы мужчина имитировал звук работающих двигателей беспилотника. Сам Дамбиев добавил к видеоролику подпись «Кот пилот».  Ранее в Белгородской области нашли кота по кличке Мишка, который предупреждает жителей о появлении беспилотников. Заметив дрон, он сразу бежит в дом, сигнализируя хозяйке, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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