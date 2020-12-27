Представитель Путина назвал основную причину войны в Донбассе

Война в Донбассе продолжается, потому что международные договоренности по урегулированию ситуации в регионе не выполняются. Об этом заявил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Процесс выполнения договоренностей по Донбассу, достигнутых в Париже, и выполнение минского комплекса мер, не то что забуксовал — за их выполнение никто даже не брался», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, некоторые положения договоренностей удалось утвердить, но этого мало для прекращения конфликта в Донбассе. Песков подчеркнул, что Украина демонстрирует пассивность в урегулировании вопроса.
Ранее бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков рассказал, что война между Россией и Украиной неизбежна. Он считает, что Украина может нанести удар по России со стороны Донбасса. Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
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