Власти Украины приняли решение по статусу Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, военные, оружие, огонь, танковый биатлон, т72-3б, война, армия, танк, колесо горит
Закон будет действовать до 31 декабря 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Решение поддержали 304 депутата.

«Законопроект продлевает на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сообщается в пояснительной записке к документу. Документ должен подписать президент Украины. Он начнет действовать со дня опубликования в официальной прессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал подготовить в 2020 году новую редакцию закона. Однако помимо продления сроков, других поправок внесено не было.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...