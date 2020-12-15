Власти Украины приняли решение по статусу Донбасса

Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Решение поддержали 304 депутата.
«Законопроект продлевает на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сообщается в пояснительной записке к документу. Документ должен подписать президент Украины. Он начнет действовать со дня опубликования в официальной прессе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал подготовить в 2020 году новую редакцию закона. Однако помимо продления сроков, других поправок внесено не было.
Подписывайтесь на URA.RU в