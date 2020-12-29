Метеоролог: 2020 год стал рекордным по опасным погодным аномалиям

Аномалии стали происходить чаще и наносить больший урон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уходящий год запомнится большим количеством опасных погодных аномалий. По словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексея Кокорина, экстремальные погодные явления стали появляться чаще и приносить больше ущерба.

«Явления, которые раньше случались редко, сейчас проходят гораздо чаще и сильнее, и с большим ущербом», — цитируют эксперта «Известия». Так, в Якутии было настолько жарко, что это привело к редким тундровым пожарам. Приморский край все лето страдал от тайфунов, а в ноябре Владивосток накрыло небывало сильным ледяным дождем. Деревья не выдерживали наледи и ломались под ее весом. Краснодар и Ставрополье пострадали от сильнейшей засухи.

«Практически во всех этих опасных явлениях, за исключением цунами, прослеживается явная связь с глобальным потеплением, которое вызвано парниковым эффектом», — резюмировал Алексей Кокорин. Специалист отметил, что эти «погодные качели» негативно сказались на сельском хозяйстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что предновогодняя неделя в России будет «нескучной». По его словам, в европейской части России ожидаются небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега, а в Западной Сибири установятся морозы.