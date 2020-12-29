Метеоролог: 2020 год стал рекордным по опасным погодным аномалиям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Укладка асфальта в снег на набережной Тобола. Курган , снег, ремонтные работы, набережная, укладка асфальта, набережная тобола, плохая погода, рабочие, дождь, благоустройство набережной
Аномалии стали происходить чаще и наносить больший урон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уходящий год запомнится большим количеством опасных погодных аномалий. По словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексея Кокорина, экстремальные погодные явления стали появляться чаще и приносить больше ущерба.

«Явления, которые раньше случались редко, сейчас проходят гораздо чаще и сильнее, и с большим ущербом», — цитируют эксперта «Известия». Так, в Якутии было настолько жарко, что это привело к редким тундровым пожарам. Приморский край все лето страдал от тайфунов, а в ноябре Владивосток накрыло небывало сильным ледяным дождем. Деревья не выдерживали наледи и ломались под ее весом. Краснодар и Ставрополье пострадали от сильнейшей засухи.

«Практически во всех этих опасных явлениях, за исключением цунами, прослеживается явная связь с глобальным потеплением, которое вызвано парниковым эффектом», — резюмировал Алексей Кокорин. Специалист отметил, что эти «погодные качели» негативно сказались на сельском хозяйстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что предновогодняя неделя в России будет «нескучной». По его словам, в европейской части России ожидаются небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега, а в Западной Сибири установятся морозы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...