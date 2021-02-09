СМИ раскрыли, как Алибасов живет после отравления «Кротом»

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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, поликлиника, здравоохранение, болезнь, больница, медицина, выздоровление
Бари Алибасов лечился в психиатрических клиниках несколько раз после отравления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шоумен Бари Алибасов имеет большие проблемы с психическим здоровьем после отравления жидкостью для прочистки труб в 2019 году. Артист не помнит сколько ему лет и периодически теряется в пространстве.

«[Алибасов] не помнит, сколько ему лет, не может сказать, какое сегодня число, и иногда оказывается раздетым на улице, где его бродящим в отрешенном состоянии снимают прохожие. Так было и после новогодних праздников», — пишет Life.

Алибасов, имеющий проблемы с алкоголем, пытается сбегать от врачей. «Он просто не помнит, что у него проблемы», — отмечает издание. На новогодние праздники он употреблял алкоголь, несмотря на запрет медиков. В новогодние праздники Бари Алибасов-младший нашел дома у отца 16 бутылок вина. Он считает, что отца специально спаивает его жена Лидия Шукшина.

Из-за алкоголя Алибасов имеет проблемы с органами и психикой, отметил его врач-нарколог Евгений Бучацкий. По его мнению, продюсер уже не сможет восстановиться полностью.

Алибасов отравился средством «Крот» летом 2019 года. Он по ошибке выпил его вместо сока и проиграл судебное разбирательство с производителем. Спустя год он проходил лечение в психиатрической клинике. В конце 2020 года его госпитализировали из-за передозировки «Виагрой».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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