МВД возбудило дело после жалобы на Дудя о пропаганде наркотиков

Сотрудники МВД возбудили дело после проверки обращения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

МВД возбудило административное дело о проверке интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая выступала инициатором проверки.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — сообщила она ТАСС. Официальную информацию об этом пока не опубликовали, а лишь отправили результаты проверки авторам обращения.

URA.RU пыталось связаться с блогером и его представителем. Однако дозвониться до них не удалось.

С ним ранее обратились активисты Лиги безопасного интернета при поддержке директора организации, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной. Однако, как уточняет телеканал 360, тогда не сообщили, какое интервью блогера просили проверить.