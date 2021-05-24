24 мая 2021

Японцы призвали ликвидировать Россию, «пока не поздно»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Япония находится в окружении агрессивных стран Фото:

Японцы возмутились маневрам российских ВМФ в Арктике и укреплению военной инфраструктуры РФ в Приполярье. Некоторые уверены, что русские готовятся напасть на Японию.

«Вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять Конституцию», — написал пользователь с ником Amuwe под статьей «Значительное наращивание военной мощи в России, Арктика на спутниковых снимках» на портале Yahoo News Japan.

«Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно», — приводит свое мнение человек, подписавшийся как Kirk.

«Сильная держава — это просто желание захватить чужое. Россия всегда хотела незамерзающий порт, поэтому расширяла экспансию на юг», — добавил Xyz.

«Чем они {русские] одержимы? Чего они добьются, забыв о гуманности? Вечной жизни нет. Деньги, статус, слава и признание — это все пена. Враг коммунизма — это алчность. Но в мире нет никого более жадного, чем они сами», — дополняет Fyte.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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