Клиента «Сбера», сдававшего 40 тысяч мелочью, ждут в другом банке

Василий Рябов хотел перечислить на свой счет 40 тысяч рублей мелочью, но сотрудники банка вызвали Росгвардию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Росбанк готов помочь Василию Рябову, из-за которого в отделение «Сбера» в Москве вызвали Росгвардию, когда он хотел внести на счет 40 тысяч рублей мелочью. Об этом URA.RU заявил руководитель пресс-службы Росбанка Михаил Шубин.

Ранее Василий Рябов в Facebook опубликовал историю, в которой рассказал, как он пытался перевести на свой счет в банке 40 тысяч рублей мелочью. Он рассказал, что сначала его долго не могли обслужить, потом ему провели одну операцию, а во время второй операции приехали сотрудники Росгвардии. Однако они не стали задерживать Рябова, а попросили написать объяснительную записку представителей отделения «Сбера», почему была вызвана группа быстрого реагирования. Под своей публикацией Рябов обратился к ряду банков с просьбой принять его мелочь.

«Для физических лиц в Росбанке нет ограничений и дополнительных комиссий при приеме монет для зачисления на счет. Стандартная комиссия за внесение наличных (купюр и монет) в кассах банка составляет: при внесении до 30 000 рублей (включительно) — 200 рублей за операцию. При внесении свыше 30 000 рублей комиссия не взимается. Мы будем только рады помочь Василию Рябову», — сказал URA.RU Шубин.

URA.RU обратилось к самому Василию Рябову. На момент публикации ответ не поступил.