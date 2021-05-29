В МЧС предупредили россиян о главной опасности летнего купания

Купание на надувных матрасах может быть опасным Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Купание в водоемах на надувных матрасах в России запрещено, поскольку несет в себе опасность для жизни. Об этом предупредил глава отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин в преддверии купального сезона.

«Очень часто мы наблюдаем, что используют [для купания] надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоемах», — сказал спасатель в интервью ТАСС. Печенин привел в пример случаи, когда людей на надувных матрасах течением, волнами или ветром уносило далеко от берега и им требовалась помощь МЧС. Кроме этого, такое средство для плавания может сдуться или лопнуть на воде.

Надувные матрасы создают ложное чувство безопасности, продолжил представитель ведомства. Поэтому на матрасах часто отдыхают люди, которые слабо держатся на воде. Однако никакой ответственности за купание с помощью такого средства в России пока нет, отметил Печенин.

Купальный сезон в большинстве регионов РФ начнется 1 июня. Однако синоптики советуют заходить в воду, когда она прогреется до 22 градусов и выше, пишет сайт Vse42.ru. Закрытие купального сезона обычно проходит в середине августа.