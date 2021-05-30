Депутаты Госдумы предложили способ снизить цены на рыбу

Депутаты предложили снизить налоговую нагрузку на производителей пресноводной форели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Снижение ставки НДС на пресноводную форель позволит ее производителям снизить цены на этот вид рыбы. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий.

Реализация морской форели облагается по ставке НДС в 10%, также, как и продукты первой необходимости. А НДС на продажу пресноводная форель в настоящее время составляет 20%. Депутаты Гордеев, Кашин и Блоцкий внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается уравнять налоговые ставки на оба вида форели. «Первая задача, которую мы ставим этим проектом закона, — создать хотя бы небольшие льготные условия для производителей такой продукции. Ну, и вторая задача, конечно, — это снижение цен за счёт увеличения объёмов такого производства», — рассказал Кашин в интервью «Парламентской газете».

Однако ожидать заметного снижения цен на рыбу не приходится, считает депутат, поскольку, значительная доля форели ввозится из-за рубежа и к тому же «в России слишком много прилипал, которые делают свой бизнес на продуктах». «Ситуация не изменится, пока мы не разберёмся с торговыми сетями, не обуздаем аппетиты перевозчиков и не уберём из логистики ненужные звенья», — резюмировал Кашин.

Ранее производители предупредили об очередном росте цен на рыбу. В апреле этого года цены на красную икру побили 10-летний максимум, взлетев на 30%, сообщает RT.