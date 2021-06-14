Светлана Лобода сказала, что ее бывший продюсер Нателла Крапивина останется для нее семьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Светлана Лобода прокомментировала прекращение сотрудничества со своим продюсером Нателлой Крапивиной. В Instagram артистка заявила, что сожалеет о выходе Крапивиной из проекта и отметила, что больше не будет сотрудничать с продюсерами.

«Она (Крапивина, прим.ред.) была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда», — цитирует сайт argumenti.ru Лободу. Певица подчеркнула, что работала с Крапивиной 11 лет и после ее ухода не планирует нанимать продюсеров. «В моей жизни продюсеров больше не будет».

Также Лобода прокомментировала недавний скандал Крапивиной и певца Филиппа Киркорова. Она подчеркнула, что не одобрила слов экс-продюсера и считает, что подобная форма выражения эмоций недопустима. «Зная Нателлу хорошо, могу предположить, что она сожалеет о произошедшем», — добавила Лобода.

Ранее Нателла Крапивина сообщила, что покидает должность продюсера Лободы. Также Крапивина оказалась в центре скандала с участием певца Киркорова и рэпера Давы. После премии «Муз-ТВ», где артисты разыгрывали между собой романтические отношения, Крапивина сделала несколько заявлений, после которых ее обвинили в гомофобии. Сама продюсер позднее заявила, что не испытывает ненависти к сексуальным меньшинствам.