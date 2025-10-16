Моряка из Владивостока нашли в Бангкоке без денег и билета

В аэропорту Бангкока (Таиланд) без денег и билета нашли моряка Валерия Толчигречко из Владивостока с провалами в памяти. Об этом сообщили в соцсетях.
«Как выяснилось, они с группой из девяти человек летели из Саудовской Аравии в Россию. С пересадкой в Бангкоке. <Очнулся в туалете. Без вещей. Без друзей. Что произошло, плохо помнит>», — пишет telegram-канал «Директор пляжа». Валерий возвращался домой с группой из девяти человек из Саудовской Аравии. В Таиланде у них была пересадка.
Отмечается, что Валерий обратился за помощью. Сейчас его вопросом занимается туристическая полиция аэропорта Суварнабхуми и волонтеры. Отмечается, что мужчина работал в компании, которая работает в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта.
